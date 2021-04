Google Earth ora fa viaggiare nel tempo: ecco come funziona l'impressionante Timelapse

Importante novità introdotta da Google nella sua applicazione Google Earth, in cui è stata migliorata la funzione Timelapse per mostrare in maniera ancora più dettagliata com'è cambiata la Terra negli ultimi 37 anni.

Doveroso sottolineare come TimeLapse sia stata lanciata nel 2013, ma all'epoca era possibile accedere alle immagini solo in 2D. Con l'aggiornamento disponibile da qualche ora, invece, la navigazione avviene in 3D, ma è anche possibile consultare una platea più ampia di contenuti.

Alcuni aspetti sono davvero impressionanti: si pensi ai cambiamenti dell'area di Dubai, negli Emirati Arabi, ma alcuni pongono anche l'accento sul ritiro del litorale del lago d'Aral nel Kazakistan, che un tempo era il quarto specchio d'acqua più grande del mondo ma che ora si sta restringendo a causa delle deviazioni dei fiumi legati ad un nuovo progetto d'irrigazione. Alcuni esempi di questo "viaggio nel tempo" possono essere visualizzati nel video in apertura.

Per accedere a Google Earth Timelapse basta collegarsi a questo indirizzo ed utilizzare la barra di ricerca per selezionare un luogo della Terra in cui si desidera vedere l'evoluzione nel tempo. TimeLapse è anche possibile aprire Google Earth e fare click sulla rotellina, per trovare TimeLapse ed accedere allo strumento Voyager che permette di accedere ad un'ampia serie di tour guidati interattivi.