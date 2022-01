Google: ecco il nuovo easter egg dedicato all'attrice Betty White, di cosa si tratta?

Google ormai ci ha abituati ai Doodle interattivi come il Doodle Isola dei Campioni, dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che era un vero e proprio JRPG a base . Oggi, invece, sembra che Google abbia introdotto un nuovo easter egg, questa volta dedicato alla nota attrice Betty White.

White è scomparsa il 31 dicembre scorso, ma oggi avrebbe compiuto 100 anni: per ricordare il suo compleanno, su Google Search è comparso un simpatico easter egg dedicato all'attrice americana. In particolare, cercando le parole "Betty White" su Google apparirà la scritta "Thank you for being a friend, 1922-2021".

La frase inserita da Google nel proprio motore di ricerca, accompagnata da una cascata di petali rosa sulla pagina del browser, è un chiaro riferimento alla serie "Cuori senza età", o Golden Girls negli Stati Uniti, la serie per il piccolo schermo che ha visto la partecipazione di Betty White tra il 1985 e il 1992. Al momento, tutte e sette le stagioni di "Cuori senza età" sono visibili su Disney+.

Potete vedere uno screenshot dell'east egg dedicato a Betty White nell'immagine in calce. L'attrica è venuta a mancare il 31 dicembre scorso, a poche settimane dal suo centesimo compleanno. Tra le sue comparse sul grande e piccolo schermo più recenti ricordiamo gli sketch del Saturday Night Live e la partecipazione alla serie TV "Boston Legal".

In passato, invece, Betty White è stata una star del piccolo schermo, tanto da possedere il proprio talk-show personale e da comparire in diversi quiz estremamente popolari negli Stati Uniti, come "The Match Game" e "The Hollywood Squares". L'attrice è stata la prima donna a produrre una sitcom, "Life with Elizabeth", in cui White aveva anche il ruolo della protagonista.

Il ruolo più noto di Betty White rimane quello in "Cuori senza età", citato da Google nel proprio easter egg. Tra gli easter egg e i Doodle più interessanti degli ultimi tempi, inoltre, vi segnaliamo quello con cui Google ha festeggiato la vittoria italiana agli Europei di calcio lo scorso luglio.