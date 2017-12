Google: ecco gli smartwatch che saranno aggiornati ad Android Wear Oreo

, almeno fino ad oggi, non aveva diffuso molte informazioni sugli smartwatch che sarebbero stati aggiornati ad, nonostante la scorsa settimana sia stato intravisto nell'

L'aggiornamento porta con se diverse novità, non solo a livello d'interfaccia grafica, ma anche tecnico: tra tutte citiamo dei sostanziali miglioramenti in termini di risparmio energetico.

Al momento Android Wear Oreo 8.0 è disponibile su questi dispositivi:

Fossil Q Venture

LG Watch Sport

Louis Vuitton Tambour

Michael Kors Sofie

Montblanc Summit

Alla lista però si aggiungeranno i seguenti:

Casio PRO TREK Smart WSD-F20

Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

Diesel Full Guard

Emporio Armani Connected

Fossil Q Control

Fossil Q Explorist

Fossil Q Founder 2.0

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Gc Connect

Guess Connect

Huawei Watch 2

Hugo BOSS BOSS Touch

LG Watch Style

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Michael Kors Access Grayson

Misfit Vapor

Mobvoi Ticwatch S & E

Movado Connect

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Tag Connected Modular 45

Tommy Hilfiger 24/7 You

ZTE Quartz

Come si può vedere, si tratta principalmente di orologi prodotti da marchi di moda come Louis Vitton, mentre dispositivi più "anziani" come l'Asus ZenWatch 3 sembrano essere - almeno inizialmente - fuori dai piani, insieme all'LG Watch R, oltre alla prima generazione di Huawei Watch e la seconda generazione di Moto 360 di Motorola e Sport. Non sappiamo se la lista verrà aggiornata, in futuro, o meno.