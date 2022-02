Google verso un ecosistema 'alla Apple': potrebbe lanciare un Pixel Tablet

Sono ormai un paio di settimane che non si fa altro che parlare dei prossimi device di Google: tra i rumor su Google Pixel Watch e le prime apparizioni di Google Pixel 6A, infatti, pare che Big G si prepari ad un 2022 denso di annunci. Eppure, Google sarebbe pronta anche al lancio di un Pixel Tablet nei prossimi mesi.

L'indiscrezione arriva a pochi giorni dalle sibilline dichiarazioni Mountain View secondo cui "i tablet Android saranno il futuro dell'informatica", ed è un ulteriore passo avanti verso un ecosistema di Google sulla falsariga di quello di Apple, che Big G starebbe cercando di introdurre già da un paio d'anni e che potrebbe realizzarsi proprio nel 2022, con Pixel Watch Prima e Pixel Tablet poi.

Il rumor arriva da PhoneArena, che ha spiegato che Rich Miner è diventato Chief Technical Officer (CTO) di Android Tablets: Miner è stato uno dei principali sviluppatori di Android, insieme a Andy Rubin, ed è una figura di grande peso in Google, dunque il suo spostamento su Android Tablets potrebbe significare che Big G intende concentrare i propri sforzi in ambito tablet, per competere al meglio con gli iPad di Apple e i Galaxy Tab di Samsung.

Per di più, sempre in questi mesi Google sta lavorando ad Android 12L, una versione di Android 12 per schermi di grandi dimensioni, che potrebbe trovare una perfetta applicazione proprio su tablet. Infine, un brevetto registrato nel 2019 da Google in Giappone per un tablet della linea Pixel basato su OS Android sembra lasciare poco spazio ai dubbi: secondo PhoneArena, Google sarebbe al lavoro su un Pixel Tablet in uscita nel 2022.

Intanto, il portale olandese LetsGoDigital ha pubblicato dei presunti render di Google Pixel Tablet, chiamati dal sito web "product images" e realizzati, a partire da informazioni pervenute alla testata da fonti dell'industria e dal brevetto del 2019, dal graphic design italiano Giuseppe Spinelli. Con ogni probabilità, Pixel Tablet avrà un design simile a Google Pixel 6 e un chip Tensor sotto la scocca, ma per ora non sappiamo altro circa le sue specifiche tecniche.

Non è nemmeno ancora chiaro quando il tablet sarà lanciato sul mercato: il tempismo di Google in tal senso, tuttavia, potrebbe essere pessimo, poiché negli ultimi anni il mercato dei tablet è stato in crisi, facendo segnare un deciso declino in favore dei laptop.