Google: eliminate decine di app Android che rubavano foto

Google ha annunciato di aver eliminato dal Play Store di Android decine di applicazioni che si comportavano in modo malevolo nei confronti degli utenti che le avevano installate. La scoperta è stata effettuata da Trend Micro, che ha immediatamente informato il colosso di Mountain View delle 29 applicazioni.

I comportamenti inappropriati spaziavano dalla visualizzazione di annunci fraudolenti ed inappropriati a schermo intero, passando per il mining di criptovalute in background ed il furto delle fotografie degli utenti con conseguente caricamento su server esterni.

Di seguito la lista completa delle applicazioni:

Pro Camera Beauty

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Artistic effect Filter

Art Editor

Beauty Camera

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Art Effect

Photo Editor

Wallpapers HD

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

ArtFlipPhotoEditing

Art Filter

Cartoon Art Photo Filter

Art Filter Photo Editor

Pixture

Art Effect

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter

L'aspetto più preoccupante dell'intera vicenda è rappresentato dal fatto che la maggior parte delle applicazioni sono state scaricate da migliaia di utenti, e tre di esse hanno superato il milione di installazioni. Trend Micro sostiene che un gran numero di questi download sarebbe stato registrato in Asia, in particolare in India dove le applicazioni per i selfie e la gestione fotografica sono estremamente popolari.

Molte di queste applicazioni hanno utilizzato trucchi per nascondere le icone e renderle difficili da disinstallare, e nel momento in cui mostrano gli annunci pubblicitari non è presente alcuna indicazione sull'app che l'ha generato.

Aspetto estremamente interessante da sottolineare è che la maggior parte degli annunci a schermo intero utilizzano le tipiche tattiche di truffa: vengono mostrate ipotetiche vincite e link di phishing su cui gli utenti devono cliccare per rivendicare il loro premio.