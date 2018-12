Google: eliminate milioni di recensioni false dal Play Store

E' innegabile che le recensioni di prodotti ed applicazioni hanno un ruolo molto importante al momento dell'acquisto, e che quelle estremamente positive o negative siano quelle che attirano maggiormente l'attenzione del consumatore medio. Negli ultimi anni però si è sparso il fenomeno delle fake review.

Sono molte infatti le società e rivenditori online che stanno facendo i conti con lo spinoso fenomeno, tra cui Google ed Amazon.

Proprio dal fronte del motore di ricerca, arrivano delle interessanti indicazioni a riguardo. A quanto pare infatti nell'ultima settimana attraverso l'utilizzo di un sistema basato sul deep learning e la supervisione di un team di esperti ed analisti, Google avrebbe rimosso milioni di recensioni e valutazioni false. A ciò si è aggiunta anche la rimozione di "migliaia di applicazioni malevole identificate attraverso recensioni sospette".

Google ha anche delineato le linee che permettono agli ingegneri e revisori di identificare una recensione come "cattiva". Nello specifico, contribuisce a tale classificazione la presenza di argomenti "profani, pieni d'odio o off topic", che vengono utilizzati per manipolare in maniera positiva o negativa la valutazione media complessiva di una determinata applicazione. Ovviamente rientrano nel processo anche tutte quelle agenzie che offrono pacchetti di recensioni negative o positive in cambio di soldi.

Quest'ultimo fenomeno è etichettato come "rating incentivato" ed include applicazioni o giochi che offrono articoli in-app gratuiti in cambio di una recensione positiva. Ovviamente si tratta di pratiche scorrette e non consentite dalle linee guida di Google.