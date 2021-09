Google: enormi cambiamenti per il motore di ricerca grazie al machine learning

Google ha appena compiuto 23 anni e, come parte dei festeggiamenti, ha mostrato agli utenti come sarà il futuro dell'azienda. In particolare, l'evento in streaming Google Search On 2021 ha mostrato al pubblico come Big G intende rinnovare il proprio motore di ricerca e, per estensione, l'approccio degli utenti al web.

Google ha introdotto vari accorgimenti per trasformare le ricerche su internet in qualcosa di diverso dalla semplice scrittura di alcune parole in un riquadro. In particolare, l'azienda ha presenta il suo nuovo Multitask Unified Model (MUM), una tecnologia legata al machine learning che può essere usata per permettere al browser di offrire risposte più dettagliate agli utenti, fornendo loro anche un contesto più ricco.

In questo modo, Google spera che gli utenti inizino a porre domande più complesse e più ampie, sapendo che il motore di ricerca potrà più facilmente dare loro una risposta soddisfacente. MUM non è il solo algoritmo di machine learning annunciato da Big G di recente: pochi giorni fa, infatti, Google ha presentato un sistema di upscaling fotografico che sfrutta la stessa tecnologia.

Il Senior Vice President di Google Prabhakar Raghavan ha detto a The Verge che "quello delle ricerche sul web non è un problema risolto", anche se ormai esso non riguarda più la capacità per gli utenti di effettuare le ricerche ma il fatto che queste ultime possano risultare ricche e comprensibili. Per questo motivo, Google vuole usare degli algoritmi di machine learning per riunire e collegare tra loro gli argomenti affini, presentandoli insieme a chi utilizza il browser: in questo senso, un redesign di Google mostrerà un box con delle "cose che devi sapere" in cima ad ogni ricerca, indirizzando gli utenti su temi più ampi per farsi un'idea più chiara riguardo a ciò che hanno chiesto a Big G.

Sul lato utente, l'azienda di Mountain View chiede di ripensare il modo in cui si usa Google, cercando di ridurre le ricerche testuali in favore di Google Lens, il suo software di riconoscimento immagini, che in futuro sarà implementato in quasi ogni applicazione del colosso informatico. Anche in caso gli utenti volessero continuare con le richieste tradizionali, Google chiede di porre interrogativi più ampi e più complessi, senza limitarsi a domande precise e prive di contesto.

Il nuovo approccio di Mountain View dunque si baserà sull'analisi delle domande degli utenti, sull'uso di algoritmi per collegare tra loro le informazioni e sulla loro presentazione in maniera più moderna, unendo box di informazioni, immagini, video e risposte date direttamente dai software di machine learning come MUM. Tutto ciò sarà più facilmente leggibile per gli utenti grazie alla nuova interfaccia grafica di Google, che verrà completamente stravolta in futuro per integrarsi con la nuova filosofia dell'azienda.

Accanto alla profonda revisione delle proprie idee sui motori di ricerca, Google ha anche annunciato un'interessante nuova feature per Maps, che sarà capace di tenere traccia degli incendi boschivi, fornendo dati alla popolazione e raccogliendo informazioni sul cambiamento climatico. La funzione permetterà anzitutto di vedere in tempo reale i confini degli incendi, esattamente avviene già per città, paesi e riserve naturali. La feature è particolarmente importante per chi utilizza Google dagli Stati Uniti, dove ormai la "stagione degli incendi" colpisce ogni anno decine di migliaia di persone.

Inoltre, Google ha annunciato l'espansione del suo software Tree Canopy, che combina le immagini aeree di Google Maps con l'IA per generare delle mappe che mostrano la copertura degli alberi nelle città: il software coprirà ben 100 città in tutto il mondo, un grande passo avanti rispetto alle 15 attualmente integrate in Tree Canopy.

Il tool ha il compito di mostrare agli utenti dove si trovino le zone di verde cittadino e quali aree delle metropoli vadano evitate durante le ondate di caldo. Inoltre, l'app può essere utilizzata anche dagli organi di governo locali per verificare in quali quartieri è necessario piantare alberi e creare parchi pubblici per ridurre il calore durante i mesi estivi.