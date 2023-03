Google esagera: 60 app e giochi prima a pagamento ora gratis sul Play Store

Avete presente la possibilità di riscattare giochi Android gratis? Ebbene, questa volta Google ha deciso di superarsi. Infatti, adesso risulta possibile scaricare gratuitamente oltre 60 tra app e giochi Android che precedentemente erano a pagamento.

A tal proposito, come fatto anche notare da Gizchina, a metà marzo 2023 risultano scaricabili gratuitamente un ampio numero di applicazioni e giochi che precedentemente risultavano a pagamento. Di seguito la lista completa: sì, il tutto è gratuito anche in Italia.

Oltre 60 app e giochi prima a pagamento diventati gratuiti

Insomma, BigG sta effettuando un "regalo" non di poco conto agli utenti del Play Store. La varietà, tra app e giochi, non manca di certo, quindi capite bene che potreste potenzialmente trovare qualcosa che fa al caso vostro. Come sempre accade in ambito mobile, però, ricordatevi che, nonostante il software coinvolto sia ora installabile gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app quando andrete poi ad avviare il tutto.