Google esce sconfitta dalla causa contro Epic Games: storica sentenza negli USA

Google ha perso la causa contro Epic Games di cui abbiamo a più riprese parlato su queste pagine dopo le rivelazioni che ne sono uscite tramite le testimonianze. La giuria infatti ha deciso che il gigante americano attraverso il suo Play Store per Android gestisce un monopolio illegale.

Il processo, durato oltre un mese, rientrava nella controversia legale tra Google ed Epic Games che andava avanti a sua volta dal 2020. Secondo gli esperti, la sentenza potrebbe a tutti gli effetti stravolgere il settore degli App Store, dando agli sviluppatori un maggiore potere sulla distribuzione delle loro applicazioni e sui profitti che ne traggono.

La giuria di San Francisco ha accolto le tesi dello sviluppatore di Fortnite, secondo cui Google eserciterebbe un monopolio nel comparto degli app store per mobile ed attuerebbe politiche anticoncorrenziali che influiscono negativamente sulla compagnia.

Epic Games ha descritto la sentenza come “una vittoria per tutti gli sviluppatori di app ed i consumatori di tutto il mondo. Questa decisione dimostra che le pratiche degli app store di Google sono illegali e che abusa del loro monopolio per ottenere commissioni esorbitanti, soffocare la concorrenza e ridurre l'innovazione”.

Wilson White, dirigente di Google, ha già annunciato che la sua società intende presentare appello in quanto "Android e Google Play offrono più scelta e apertura rispetto a qualsiasi altra importante piattaforma mobile. Il processo ha chiarito che competiamo ferocemente con Apple ed il suo App Store, nonché con gli altri app store disponibili per i dispositivi Android e console di gioco. Continueremo a difendere il modello di business di Android e resteremo profondamente impegnati nei confronti dei nostri utenti, dei partner e dell'ecosistema Android nel suo complesso."

Il prossimo mese il giudice James Donato svelerà le motivazioni della sentenza e le misure che dovrà adottare Google per mettersi in regola. Misure che andranno ad intaccare Android, probabilmente.

Dalle rivelazioni, è emerso che Google pensò di acquistare Epic Games nel 2018 attraverso l’aiuto di Tencent.