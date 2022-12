Google, si espande il cimitero di app e servizi: l'ultimo arrivato è Duplex

Si ingrandisce di nuovo il cimitero dei servizi di Google, ovvero quella parte oscura del web dove finiscono tutti i tool, i programmi e le applicazioni di Big G che, per un motivo o per l'altro, non raggiungono il successo. L'ultima lapide, oggi, è quella del servizio Duplex on the Web.

Duplex è una suite di servizi basati sull'IA che permette di semplificare l'acquisto di prodotti e servizi in rete tramite una serie di automazioni volte a rendere più rapida e intuitiva l'esperienza utente e, al contempo, a migliorare le vendite degli shop online. Una nota rilasciata da Google, comunque, spiega che il servizio e tutte le sue automazioni non saranno più supportati dal mese di dicembre.

Google ha lanciato Duplex on the web nel 2019, durante la sua annuale conferenza Google I/O. Inizialmente, il progetto era focalizzato su pochi usi: per esempio, esso permetteva di mantenere i dati e le preferenze di acquisto dei clienti in diversi cinema della stessa catena, permettendo una selezione rapida dei biglietti e del posto a sedere. Successivamente, però, Duplex si è anche esteso alle password, permettendo agli utenti di cambiare quelle risultate compromesse da un attacco informatico.

Google aveva anche promesso che Duplex sarebbe stato integrato con Google Assistant, permettendole, per esempio, di riempire in automatico i form sul web, di prenotare del cibo da asporto o, addirittura, di noleggiare auto tramite degli appositi servizi. Sfortunatamente, a decretare l'insuccesso della piattaforma è stata la scarsissima adesione tra i venditori: pochissimi, infatti, si sono iscritti al servizio.

Al momento, comunque, alcune delle funzioni di Duplex saranno integrate in Google Assistant in modo più diretto: insomma, la "base" lanciata da Big G nel 2019 non si perderà del tutto, ma il servizio è stato definitivamente pensionato dal colosso di Mountain View.