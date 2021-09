Google: evento in arrivo il 5 ottobre, ma gli annunci potrebbero deludere i fan

Google ha pianificato per il 5 ottobre un evento di lancio dei nuovi prodotti Nest e di un aggiornamento per Google Maps e Flights. Per molti, la conferenza potrebbe essere la cornice in cui saranno presentati i nuovi smartphone dell'azienda, poiché diversi leak su Pixel 6 e Pixel 6 Pro puntavano ai primi di ottobre per il loro annuncio ufficiale.

Un report di CNET, però, sembra confermare l'assenza dei nuovi smartphone di Mountain View alla presentazione. Il portale, infatti, ha pubblicato e immediatamente rimosso un articolo relativo all'evento, citando solo i dispositivi Nest, Google Maps e Google Flights. L'articolo parlava di nuovi smart speaker e dispositivi di sicurezza, insieme ad alcune feature in arrivo per le mappe di Google e per Google Flights, tralasciando invece Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

A questo punto, si fa sempre più probabile l'annuncio di Pixel 6 e 6 Pro il 27 settembre, in occasione della "festa di compleanno" di Google, per la quale l'azienda di Mountain View ha promesso delle sorprese per gli utenti. L'annuncio dei due smartphone per fine settembre è coerente con la data della presunta uscita sul mercato di Pixel 6 e 6 Pro, che per i leaker potrebbe essere il 19 ottobre.

L'assenza dei due device, comunque, non significa che la conferenza del 5 ottobre sarà priva di sorprese e focalizzata su dispositivi secondari: al contrario, secondo alcuni leak la "one more thing" della serata sarà il primo smartphone foldable di Google, il cui annuncio arriverebbe dunque poco dopo quello di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.