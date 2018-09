Google festeggia 20 anni con un tour di Street View nel garage di Susan Wojcicki

Nonostante la fondazione ufficiale sia avvenuta il 4 Settembre 1998, Google ha sempre festeggiato il suo compleanno il 27 del mese. Quest'oggi quindi il motore di ricerca taglia il traguardo dei venti anni, ed ha deciso di festeggiare attraverso una serie di iniziative interattive presenti sulle proprie pagine.

Al classico Doodle inserito nella homepage, che reindirizza al video che vi proponiamo in apertura, la compagnia di Mountain View ha deciso di affiancare un vero e proprio tour guidato in Street View nel garage originale in cui è stata fondata la società, che fu affittato da Susan Wojcicki a Larry Page e Sergey Brin.

Vi abbiamo facilitato il compito ed a differenza da quanto fatto da molti utenti, basta cliccare semplicemente su questo indirizzo per essere reindirizzati direttamente al garage di Susan. L'esperienza consente di effettuare un vero e proprio tour della casa, che è stata ricreata con cura per riprendere l'aspetto del 1998.

Al suo interno sono presenti vari oggetti segreti e cimeli che hanno contribuito a rendere Google il gigante che poi è diventato nel corso di venti anni. Scoprite la porta segrete ed accendete le luci al neon per trovare i cimeli inseriti dagli sviluppatori.

Fateci sapere attraverso i commenti cosa avete trovato! Nel frattempo, buon compleanno Google!