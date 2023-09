Google festeggia i 25 anni con offerte speciali: c'è l'accesso in anteprima

4 settembre 1998. In quel di Menlo Park, nella San Francisco Bay Area della California, dei giovani studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano Google. Il resto è storia: potreste essere approdati su queste pagine proprio a partire dal popolare motore di ricerca. Sì, sono passati 25 anni ed è ora di festeggiare.

A tal proposito, sul portale ufficiale del Google Store, compresa la versione italiana (ma anche all'estero, come fatto notare da GSMArena), è comparso un countdown. Quest'ultimo segna il 12 settembre 2023 come data di termine, giornata a quanto pare scelta da BigG per dare il via ai festeggiamenti.

In cosa consisteranno questi ultimi? Si fa riferimento a offerte speciali sui prodotti Google. Non ci sono però ulteriori dettagli in merito, in quanto il succitato Google Store riporta semplicemente che "per ringraziarti, il 12 settembre scarteremo insieme a te degli sconti di compleanno". C'è però la possibilità di prenotare l'accesso in anteprima alle promozioni, così da poter ricevere anche comunicazioni relative a novità, sondaggi e così via.

Se vi interessa approfondire parte della storia di BigG, potreste magari dare quantomeno un'occhiata al nostro approfondimento sulla questione delle capre "assunte" a Google nel 2009. Per il resto, certo: 25 anni passano in fretta, a quanto pare.