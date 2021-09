Google festeggia il suo compleanno col 20% di sconto sui propri dispositivi

Google festeggia oggi il suo compleanno e per celebrare questo importante avvenimento ha deciso di lanciare una serie di sconti sul Google Store, dov'è possibile portare a casa a prezzo ridotto tantissimi dei dispositivi dell'ecosistema.

Il colosso di Mountain View dà la possibilità di risparmiare il 20% su tutti i dispositivi del Google Store, esclusi Chromecast con Google TV, Nest Hello, Nest Camera indoor, FitBit Charge 5 e FitBit Charge 4 Tracker.

Per ottenere lo storno dell'importo è necessario inserire il codice "GOOGLEBDAY" (ovviamente senza le virgolette) al momento del checkout.

Nei termini e condizioni della promozione, Google comunica che il codice promozionale deve essere utilizzato entro le 23:59 di oggi, lunedì 27 Settembre 2021, data oltre la quale non sarà più valido. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni ed i codici promozionali nonsono trasferibili o non possono essere sostituiti con denaro contante o equivalente. Il codice in questione può essere utilizzato solo sugli articoli idonei.

Le sorprese però non finiscono qua: Google infatti ha comunicato di aver nascosto altri sconti in alcuni punti del Google Store.

Per tutte le informazioni e per accedere alla lista delle promozioni per il compleanno di Google, vi rimandiamo direttamente alla homepage del Google Store: fateci sapere se trovategli sconti nascosti!