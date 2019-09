Google festeggia il compleanno con il 21% di sconto su tutti i prodotti

E' una giornata importante quella di oggi in casa Google. Il motore di ricerca infatti festeggia il 21esimo compleanno, e oltre al Doodle pubblicato sulla home page in tutti i mercati in cui è disponibile, il motore di ricerca ha deciso di offrire ai clienti il 21% di sconto su quasi tutti i prodotti presenti sul proprio Store.

L'offerta è disponibile anche in Italia e basta collegarsi alla homepage dello Store per vedere il gigantesco banner in cui il colosso di Mountain View annuncia l'inizio della promozione.

Per accedere è infatti necessario inserire il codice B-GOOGLE21 al momento del pagamento: il sistema provvederà a stornare in automatico il 21% sul totale. L'offerta terminerà il 28 Settembre alle ore 00:59.

Nei termini e condizioni leggiamo che il codice non può essere utilizzato per l'acquisto in pre-vendita di Stadia o per gli abbonamenti Nest Aware. Tutto il resto dei dispositivi invece rientra nella promozione, il che vuol dire che sarà possibile portare a casa i Pixel, i termostati Nest e dispositivi per la sicurezza domestica, i Chromecast ed altro a prezzi più bassi rispetto a quelli classici di listino.

Una piacevole sorpresa per gli utenti quindi, che potranno approfittare di quasi 48 ore di promozioni per portare a casa a prezzi ribassati molti dei prodotti targati Google.