Google festeggia l'Italia Campione d'Europa con un Doodle

Anche Google celebra la vittoria dell'Italia ad Euro 2020. Dopo il post ironico di Amazon, infatti, non si è fatto attendere il classico Doodle del colosso dei motori di ricerca che ha colorato col nostro tricolore la homepage italiana.

Coloro che si sono collegati questa mattina a Google Italia avranno sicuramente notato che il logo include una versione rivista di quello classico, con la coppa al centro ed il tricolore al posto della prima O.

"Nell'ultimo mese, gli atleti delle nazionali di 24 paesi hanno gareggiato per la vittoria in undici città ospitanti in Europa. Il Doodle di oggi celebra i vincitori di questo emozionante torneo, l'Italia, che torna a casa come Campione D'Europa. Saluti a tutti i talentuosi giocatori d'Europa. Arrivederci alla prossima!" si legge nella spiegazione del Doodle che può essere visto solo dalla versione italiana del motore di ricerca.

Facendoci click su, si viene reindirizzati alla ricerca "Europei 2020" che mostra le informazioni sulla finale e sui rigori, oltre che gli highlights e le principali notizie.

Un modo sicuramente simpatico per celebrare una vittoria festeggiata per tutta la notte nelle piazze italiane, oltre che chiaramente allo Stadio di Wembley a Londra dove l'Italia ha vinto contro i padroni di casa dell'Inghilterra ai rigori.