Google festeggia i Mondiali con un gioco mobile: ecco come 'sbloccarlo'

Sono ufficialmente iniziati ieri i Mondiali di Calcio più controversi di sempre, in Qatar. Google ha voluto celebrare questo importante avvenimento, che ricade ogni quattro anni lanciando un simpatico gioco mobile.

Come annunciato dal Vice President of Engineering Rajan Patel tramite il proprio account ufficiale Twitter, Google questa volta ha “nascosto” il gioco nei risultati di ricerca. Ciò che bisogna fare è cercare da mobile su iOS ed Android “World Cup” o “Mondiali” (chiaramente senza virgolette) e quindi cliccare sull’icona blu con il pallone disegnato sopra che viene mostrato in basso a destra per accedere al mini gioco che si attiva cliccando sul pulsante “Gioca” e schierandosi con una delle due nazionali.

La sfida consiste nel battere una serie di calci di rigore, cercando di spiazzare il portiere avversario che con il passare dei secondi velocizzerà le proprie movenze rendendo più difficile fare goal.

In Italia iMondiali di Qatar 2022 sono trasmessi dalla Rai, che ha messo in campo anche il nuovo canale Rai 4K per offrire agli appassionati il massimo della risoluzione, sebbene non sia presente la nostra nazionale che come noto non si è qualificata per la seconda volta consecutiva a seguito della sconfitta rimediata contro la Macedonia del Nord agli spareggi di qualche mese fa.