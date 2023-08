Google, che figura: incredibile allucinazione dell'IA nel motore di ricerca

Mentre si fa sempre più riferimento al progetto Google Gemini, la funzionalità sperimentale di ricerca legata all'IA del popolare motore di ricerca sta facendo discutere in modo importante per via di un'allucinazione in grado di causare ampie polemiche.

A tal proposito, come riportato da MSPowerUser e come originariamente segnalato su LinkedIn da Lily Ray, Senior Director of SEO and Head of Organic Research di Amsive Digital, il servizio sperimentale Google Search Generative Experience (SGE) attualmente inserirebbe figure particolarmente controverse quando si chiede a quest'ultimo di effettuare un resoconto sui "migliori leader al mondo".

Inoltre, quando si chiede a SGE, che ricordiamo per ora essere accessibile in via sperimentale solamente da un numero limitato di persone, di effettuare un resoconto sui "leader più efficaci", l'intelligenza artificiale a quanto pare restituisce ancora una volta figure particolarmente controverse (per usare un eufemismo), andando anche a mostrare all'utente delle descrizioni che sembrerebbero per certi versi "elogiare" tali figure. Potete vedere il tutto negli screenshot condivisi da Ray, presenti in calce.

Chiaramente, dato che si tratta di contenuti generati dall'IA, è impensabile associare tali descrizioni a Google, ma la questione non sta di certo passando inosservata e non può far altro che alimentare le discussioni in merito all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai motori di ricerca, soprattutto quando di mezzo ci sono tematiche sensibili come quelle storiche o che comunque richiedono una sorta di "valutazione" delle figure coinvolte.

Di mezzo c'è dunque un dibattito che coinvolge temi come l'etica, in vista anche dell'eventuale espansione per un più ampio numero di utenti di SGE. Certo, attualmente persino nella parte alta del riquadro legato ai risultati IA si legge che il tutto è "sperimentale" e che "la qualità delle informazioni potrebbe variare", ma questo non può ovviamente placare le polemiche in merito alla nuova brutta figura procurata dall'IA generativa. Insomma, Google sta riscrivendo il Web con l'IA, ma gli aspetti da sistemare sembrano essere ancora molti.