Google sta finanziando alcuni gruppi che negano il cambiamento climatico

Un articolo del The Guardian rivela come Google abbia finanziato diversi think tank e lobby che negano attivamente l'esistenza del cambiamento climatico. Si tratta prevalentemente di organizzazioni vicine al mondo conservatore americano. Google ha confermato e difeso il fatto di aver finanziato queste organizzazioni.

Google finanzia ogni anno centinaia di non-profit, alcune di queste sono di natura politica. Nella lista dei soggetti finanziati si trovano almeno una dozzina di think tank conservatori contro le politiche ambientaliste, e ostili al concetto di cambiamento climatico indotto dall'uomo.

Tra queste c'è il Competitive Enterprise Institute (CEI), una lobby che ha fatto a lungo pressioni, con successo, per convincere la Casa Bianca ad abbandonare l'Accordo di Parigi. Paradossalmente, Google si era espressa pubblicamente affermando di essere rammaricata per il passo indietro fatto dagli USA.

Google è anche trai finanziatori del meeting più importante della State Policy Network (SPN), una realtà che sostiene organizzazioni come l'Heartland Institute, che si era espressa con toni particolarmente feroci contro Greta Thunberg.

Google si è difesa sostenendo che finanziare e collaborare con un'organizzazione, non significa approvare e sostenere la totalità della sua agenda politica. Sia il CEI, che l'SPN, per quanto con posizioni detestabili in materia di policy sul clima, sostengono la libera concorrenza e l'innovazione tecnologica, il che spiegherebbe il motivo della donazione di Google.

Contestualmente, Google, assieme ad altre grandi aziende tech, era finita nel mirino per una polemica simile, quando aveva sponsorizzato la Convention di Students for Liberty, "LibertyCon". Ma anche in quell'occasione si trattava di una conferenza che, per quanto ospitasse anche l'intervento di un ricercatore scettico sul cambiamento climatico, aveva un focus completamente orientato su altri temi.