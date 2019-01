Google+, fine della corsa: gli account saranno chiusi il 2 Aprile

A più di un mese dall'annuncio ufficiale della chiusura di Google+, arrivano nuove indicazioni sui piani di Google. In un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale, il motore di ricerca ha delineato la strategia che intende adottare in questo periodo di transazione che porterà alla completa disattivazione del social.

Il motore di ricerca di Mountain View ha infatti annunciato che inizierà a chiudere gli account personali di tipo consumer a partire dal 2 Aprile, il che vuol dire che gli iscritti avranno ancora poco più di due mesi per effettuare il download dei loro dati. Le immagini su Google Foto invece non verranno ovviamente eliminati.

A partire dal 4 Febbraio non sarà più possibile creare nuovi profili, pagine, community o eventi. Nelle prossime settimane sarà disattivata la possibilità di accedere ai siti web con Google+, ma non si esclude il lancio di un nuovo sistema di login.

Per quanto riguarda gli utenti G Suite, l'account Google+ di questi resterà attivo. Google infatti già in precedenza aveva specificato che la chiusura riguarderà solo Plus per i consumatori e coloro che non dispongono di account a pagamento.

Le motivazioni che hanno spinto la società americana a prendere questa decisione sono molteplici: si parla di un problema di sicurezza che avrebbe costretto Big G a prendere la decisione, ma ha pesato anche la concorrenza di colossi come Facebook, che non hanno permesso a Plus di ottenere una quota di mercato importante.