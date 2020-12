Google-Fitbit, accordo approvato dall'UE ma sotto condizioni specifiche

Google ha finalmente ottenuto il via libera da parte della Commissione europea per quanto riguarda l’acquisizione di Fitbit, il colosso degli smartwatch sportivi con il quale aveva raggiunto un accordo da 2,1 miliardi di dollari ancora più di un anno fa. Ma questo semaforo verde giunge con alcune condizioni specifiche sulla tutela degli utenti.

Stando a quanto comunicato ufficialmente dalla Commissione, infatti, l’UE consentirà alla fusione di proseguire con successo ma, in seguito all’indagine sull’effetto dell'acquisizione su consumatori e aziende della concorrenza, è stato stabilito che Google dovrà aderire a una serie di linee guida sulla privacy dei dati.

Tali condizioni stabiliscono che il colosso di Mountain View dovrà impegnarsi a mantenere i dati sulla salute degli utenti Fitbit separati dalla sua attività pubblicitaria, ma anche a consentire a tutti gli utenti residenti nell'UE di vietare ad app Google come Assistant e Maps di visualizzare i dati riguardo l’attività fisica. Inoltre, Google è tenuta a mantenere l'uso gratuito dell'API web di Fitbit così da non svantaggiare tutte le app di terze parti che si rifanno ai dati rilevati dagli smartwatch.

Ovviamente la società statunitense ha accettato queste condizioni, ergo in futuro, in caso di migliorie all’interazione dei dispositivi indossabili con Android, esse dovranno essere rese disponibili nell’Android Open Source Project (AOSP) affinché i concorrenti possano utilizzarli. Ancora, Big G non dovrà offrire vantaggi esclusivi ai propri smartwatch e nemmeno peggiorare l’esperienza d’uso per orologi e fitness tracker di terze parti.

Per verificare il rispetto di tali condizioni l’Unione ha deciso di nominare un fiduciario che riferirà alla Commissione ogni dettaglio nel corso dei prossimi 10 anni, ovvero la durata dell’accordo di Google.

Nel mentre la società continua a essere nel mirino degli organi antitrust internazionali: mentre in Inghilterra la coalizione di aziende del mondo tech e editoriali Marketers for an Open Web ha chiesto un intervento delle autorità inglesi nei confronti di Google, negli Stati Uniti una coalizione di 38 stati federati ha intentato un’altra causa dovuta a possibili comportamenti anticoncorrenziali come la manipolazione dei risultati di ricerca.