Google, fix per Chrome desktop: aggiornamento urgente, ecco perché

Mentre Google si prepara chiudere il supporto di Chrome per Windows 7 e 8.1, l'azienda ha dovuto fare i conti con una grave vulnerabilità per il suo apprezzato browser: fortunatamente c'è già una soluzione.

Un aggiornamento di sicurezza notturno è stato rilasciato dalla compagnia. Questo porterà il browser alla versione 107.0.5304.87/88, tappando una falla particolarmente pericolosa.

La nuova versione 107 di Google Chrome, secondo il changelog ufficiale, andrà a sistemare la vulnerabilità CVE-2022-3723 relativa al motore Javascript V8, individuata da Jan Vojtěšek, Jan Milánek, e Przemek Gmerek di Avast il 25 ottobre e prontamente segnalata a Google, che ha provveduto a prendere di petto la situazione.

Questa falla consentirebbe a malintenzionati di accedere a specifiche sezioni della memoria del sistema in cui è presente Chrome, permettendogli non solo di individuare informazioni private ma anche di eseguire codice in maniera del tutto indipendente.

L'update dovrebbe già essere in fase di rollout per tutti. Vi invitiamo a verificarne la presenza semplicemente accedendo al menu dal tasto con i tre puntini incolonnati presenti in alto a destra su Chrome. Da qui, selezionare Guida e successivamente Informazioni su Google Chrome.

Ricordiamo, sempre in materia di cybersecurity, che Google sta lavorando per dire definitivamente addio alle password sui suoi browser e proprio di recente è arrivato il supporto Passkey per Android e Chrome.