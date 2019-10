Google dice basta a Flash: da fine anno sarà escluso dai risultati di ricerca

Da Google arriva un altro schiaffo a Flash, probabilmente finale. Il motore di ricerca ha annunciato che i risultati di ricerca smetteranno di supportare Adobe Flash entro la fine dell'anno. Ciò vuol dire che Big G interromperà l'indicizzazione delle pagine che includono contenuti basati sull'obsoleta piattaforma.

La modifica riguarderà i file con estensione .SWF di Flash, che non saranno più visti da Google e quindi non inclusi nei risultati di ricerca.

L'annuncio arriva a poco più di due anni da quello di Adobe, che ha preannunciato lo stop al supporto di Flash, che soprattutto ad inizi anni 2000 era diventato estremamente popolare. Qualche mese fa Google ha anche annunciato le intenzioni di rimuovere completamente il supporto a Flash da Chrome entro la fine del 2020.

A partire dalla versione 76 di Chrome, Flash è già disabilitato di default e lo stesso hanno annunciato anche Microsoft e Mozilla per i rispettivi browser. Discorso diverso per Apple, che non ha mai supportato Flash su iOS per decisione dell'amministratore delegato Steve Jobs che inizialmente si era attirato le critiche dei fan.

In un post sul blog, il responsabile tecnico di Google, Dong-Hwi Lee ha messo in evidenza quanto un tempo fosse diffuso Flash, soprattutto nella metà del 2013, ma ha sottolineato che piattaforme come HTML5 siano più sicure e leggere.

I dati diffusi lo scorso anno da Google parlavano di un utilizzo di Flash crollato dall'80% del 2014 all'8%.