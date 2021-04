Google, focus sulla sicurezza stradale: ecco le notifiche Heads Up per i percorsi a piedi

Sempre più attenta al nostro stato di salute, dopo l'implementazione dello score per la segnalazione dell'intensità dei raggi UV su WearOS, Google ha dato il via al rollout della nuova funzione Heads Up per l'app Benessere digitale.

Avvistata già nel codice dell'applicazione per dispositivi Android lo scorso Novembre, Heads Up si pone come obiettivo quello di evitare incidenti stradali durante le nostre camminate.

Nella pagina di setup iniziale, la nuova feature ci propone un messaggio abbastanza esplicativo: "Presta attenzione alla strada con Heads Up... Se stai camminando mentre usi il telefono, ricevi un promemoria per concentrarti su ciò che ti circonda. Usare con cautela. L'avviso non sostituisce il prestare attenzione".

Dopo aver attivato la funzione, il nostro dispositivo sarà dunque abilitato all'emissione di un alert quando camminiamo con il telefono in mano.

La funzione è disponibile all'interno dell'app Benessere digitale, sotto la vote Riduci Interruzioni. Una volta attivata, sarà possibile personalizzare la nostra esperienza tramite altre funzioni secondarie, fra cui la possibilità di disattivarla momentaneamente, la concessione dei permessi per il controllo dell'attività fisica e della localizzazione, oltre alla possibilità di inviare il proprio feedback.

Al momento la funzione è in fase di rilascio sui dispositivi Pixel iscritti al canale beta di Benessere digitale. Qualora voleste provarla, sarà sufficiente iscriversi alle versioni beta dell'applicazione direttamente dal Play Store.

Si tratta senza dubbio di un periodo di forte rinnovamento per le applicazioni Android sviluppate direttamente da Google. Di recente, anche l'app Telefono ha ricevuto una nuova interessante funzione.