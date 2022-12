Google Fold si mostra su Geekbench: in arrivo con 12GB di RAM?

A poche settimane dalla pubblicazione degli ultimi rumor sul Google Fold, l’atteso smartphone pieghevole della società di Mountain View si è mostrato su Geekbench, mostrando anche parte delle specifiche tecniche.

“Google Felix”, questo il possibile nome in codice del modello, è basato su Android 13 e sfoggia un processore 8-core da 1,80 GHz. L’aspetto più interessante però è rappresentato dalla quantità di RAM: 12GB, che lascia presagire anche prestazioni elevate.

Alcune indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi puntavano ad una presentazione nel 2023 per il Pixel Fold, già tra gennaio e marzo, ma almeno al momento non sono arrivate indicazioni in merito. L’analista Ross Young, esperto di schermi e display, puntavano proprio a questo lasso di tempo come possibile finestra per la presentazione, con possibile commercializzazione in programma a marzo del prossimo anno.

Non si tratta della prima volta che trapela in rete il Pixel Fold: alcune indicazioni sul pieghevole di Google erano state nascoste anche in Android 13 e parlavano della possibile presenza di un sensore Sony IMX787 da 64 megapixel con un obiettivo tele da 10,8 megapixel targato Samsung.

Nessuna indicazione sul prezzo e sul possibile approdo in Italia. Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito e soprattutto non appena arriveranno le conferme del caso.