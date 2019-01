Google - Fossil: accordo da 40 milioni per una tecnologia segreta

Google ad oggi ancora non ha lanciato uno smartwatch proprietario da proporre agli utenti, ma a quanto pare la situazione potrebbe presto cambiare, come riferito da alcuni siti.

Il Fossil Group infatti fa sapere che il motore di ricerca avrebbe pagato 40 milioni di Dollari per una misteriosa tecnologia che probabilmente sarà utilizzata nel proprio smartwatch o dispositivo indossabile. Nello specifico, la compagnia di Larry Page e Sergey Brin avrebbe pagato per aggiudicarsi la proprietà intellettuale della tecnologia, di cui però non sono noti molti dettagli.

Come parte dell'accordo, alcuni membri del team di ricerca e sviluppo di Fossil che avevano lavorato sull'IP, si uniranno a Google.

Il motore di ricerca di Mountain View non ha ovviamente diffuso molte indicazioni a riguardo, ma contattata da TechRadar ha fatto sapere che l'acquisizione ha lo scopo di aiutare il mercato degli indossabili. La tecnologia non sarebbe correlata ad alcuno smartwatch Fossil attualmente presente sul mercato, il che lascia presagire sorprese anche per gli utenti.

Come sottolineato nel comunicato, Google e Fossil Group si coordineranno per sviluppare questa nuova tecnologia sotto forma di un nuovo tipo di prodotto.

E' chiaro che tutti i riferimenti portano al lancio di uno smartwatch proprietario di Google, ma secondo molti il tutto non sarebbe scontato. La presentazione però potrebbe avvenire già al Google I/O.