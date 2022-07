Google Foto aggiorna UI: inizia rollout update grafico, come cambia l'app?

Un numero sempre più elevato di utenti sta iniziando a notare, assieme al cambio di design per Gmail, alcune modifiche importanti all'interfaccia utente per Google Foto con le quali il gigante statunitense intende semplificare certe operazioni all’interno dell’applicazione. Vediamo assieme cosa cambia!

Come segnalato da Android Police e dai suoi lettori, Google Foto riceverà una modifica interessante che consiste in una scheda mostrata sulla parte inferiore del display quando si seleziona una immagine: tramite questa scheda, che potete vedere in calce alla notizia con uno screenshot, Google Foto consente di accedere rapidamente a funzioni come Condividi, Aggiungi a, Elimina, Ordina foto, Sposta nell'archivio, Elimina dal dispositivo e altro ancora. Al momento, invece, la maggior parte degli utenti dovrebbe vedere tali opzioni nella parte superiore dello schermo.

Scendendo nel dettaglio, quando viene visualizzata la scheda è possibile trascinarla dal basso verso l’alto per visualizzare altre opzioni e informazioni, come i consigli a chi inviare le foto su Google Foto. Non manca poi una feature per creare album specifici con i consigli di Foto.

L’aggiornamento arriva con Google Foto versione 5.96 e in via graduale per sempre più utenti in tutto il mondo; pertanto, non vi resterà altro che recarvi sul Google Play Store e verificare di avere scaricato e installato l’ultima versione della applicazione interessata.

In questo periodo, peraltro, Big G sta lavorando anche su un nuovo logo per Google Play.