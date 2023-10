Google Foto per Android adesso salva in automatico le foto in RAW sul cloud

In seguito all'arrivo della nuova veste grafica per Google Foto, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al popolare servizio di BigG. Infatti, c'è una novità per quel che concerne quest'ultimo, quantomeno per il mondo Android: tutte le immagini vengono ora caricate automaticamente in RAW.

A tal proposito, come riportato da 9to5Google e PhoneArena, il cambiamento, che come ben potete intuire potrebbe potenzialmente avere un impatto non di poco conto sullo spazio disponibile in cloud, è iniziato a venire indicato agli utenti dell'applicazione ufficiale di Google Foto per Android a ottobre 2023, mediante un'apposita notifica che compare all'interno dell'app.

Come potete vedere nello screenshot presente in calce, quest'ultima indica semplicemente che "verrà eseguito il backup per le nuove foto RAW" di default. Ricordiamo che il formato RAW rappresenta di fatto delle foto non elaborate, che contengono dunque più dati rispetto a un classico file JPEG. Nonostante un file RAW possa offrire maggiore flessibilità in termini di modifica delle foto a un utente esperto, la questione che non sta passando inosservata tra gli utenti è chiaramente il fatto che un file RAW può avere dimensioni importanti.

Insomma, se siete soliti scattare in RAW e disponete di uno smartphone Android, potreste voler dare un'occhiata al backup automatico su Google Foto, in modo da evitare di trovare potenziali "sorprese" in termini di spazio di archiviazione a disposizione. Sembra in ogni caso che questo scenario per ora si stia verificando solamente per alcuni utenti, ad esempio possessori di Google Pixel 8 (ma, in attesa di eventuali chiarimenti da parte di BigG, potrebbe interessarvi tenere monitorata la questione).