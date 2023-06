Google Foto, arrivano più funzioni per modificare le foto da browser

Non ci sono solo gli aggiornamenti di Google Bard nei progetti del motore di ricerca. Google infatti ha annunciato che l’ultimo update per la versione web di Google Foto porta con se una serie di novità molto interessanti per modificare le foto.

Tali funzioni aggiuntive saranno però a disposizione solo degli abbonati a Google One, i quali potranno usufruire di un set più completo di strumenti, inclusi filtri avanzati.

Come si legge direttamente sul post pubblicato da Google, tra le novità troviamo:

Una funzione che permette di regolare la posizione e la luce sui ritratti;

Un’opzione per regolare la sfocatura sullo sfondo;

Una funzione che consente, con pochi click, di selezionare tra varie tavolozze e regolare il colore e contrasto del cielo;

Uno strumento per desaturare lo sfondo e mantenere i soggetti in primo piano a colori;

Un tool per migliorare la luminosità ed il contrasto nell’immagine, che a sua volta sarà più bilanciata.

Come spiega Google, tali funzioni saranno disponibili per gli abbonati a Google One che si collegheranno a Google Foto da dispositivi con almeno 4GB di RAM e con browser aggiornati. Precedentemente queste opzioni erano a disposizione esclusivamente per le app mobile.