Google Foto ora cambia lo sfondo casualmente con le foto nella tua galleria

Google Foto ha appena ricevuto un aggiornamento molto interessante, già disponibile per il download nel Google Play Store, che permetterà a tutti gli utenti possessori di smartphone Android di porre come sfondo non un’immagine statica o un wallpaper animato, ma le proprie foto in rotazione casuale.

Come funziona? Una volta aggiornata l’applicazione alla versione 5.22 sarà possibile selezionare direttamente dalle impostazioni dello smartphone lo sfondo “animato” da applicare alla schermata iniziale, alla schermata di blocco o entrambi. Quando una di queste opzioni viene scelta, lo sfondo inizierà a estrarre casualmente le immagini dalla libreria di Google Foto cambiandole ogni volta che si spegne e riaccende lo schermo. In questo modo sarà possibile rivivere tanti ricordi ogni giorno, senza prevedere quale foto o immagine spunterà sul proprio display.

Tra l’altro, la funzione in questione si chiama proprio Memories e viene aggiunta automaticamente alle opzioni selezionabili nelle impostazioni degli sfondi animati. Al momento, purtroppo, non sembra possibile selezionare gli album da cui prendere le foto per evitare di vedere certe immagini come wallpaper, però potrebbe essere una funzionalità in arrivo in un prossimo aggiornamento.

Google Foto ha ricevuto un altro importante aggiornamento ancora a inizio ottobre, portando su smartphone un editor dal design completamente rinnovato e con feature potenziate da intelligenza artificiale, così da suggerire le modifiche da applicare alle immagini, ma anche da semplificare l’esperienza d’uso all’utente con pulsanti più grandi e controlli molto più veloci e facili da apprendere.

