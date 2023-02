Google Foto va in crash e non funziona su iPhone: la colpa è di iOS 16.3.1

Gravi problemi per l’applicazione Google Foto su iPhone. Secondo quanto riportato, poco dopo il lancio di iOS 16.3.1 da parte di Apple, il client del colosso di Mountain View crasherebbe non appena lo si avvia, impedendo agli utenti di utilizzarlo.

Da parte di Google al momento non sono emerse indicazioni sul bug o su eventuali fix in arrivo. A giudicare dalle indicazioni pubblicate dai colleghi di AppleInsider, però, al momento l’unico modo per evitare di incappare nel problema è rappresentato dalla mancata installazione del fix.

Nemmeno la disinstallazione e reinstallazione dell’app sembra risolvere il problema: non appena viene concesso l’accesso all’intera libreria foto, infatti, Google Foto si chiude. Ciò indica che con ogni probabilità si tratta di un bug che riguarda il sistema d’accesso alle immagini presenti sulla gallery dell’iPhone, che deve per forza di cose essere risolto da Big G con un aggiornamento.

iOS 16.3.1 è stato lanciato ieri sera ed è un minor update che contiene fix a diversi bug segnalati dagli utenti nelle scorse settimane, oltre che alcune ottimizzazioni al sistema di rilevamento degli incidenti che negli ultimi tempi è saltato alla ribalta per i falsi positivi che hanno mandato in confusione anche gli operatori di soccorso di vari paesi.