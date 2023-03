Google Foto si espande: anche in Italia Gomma Magica è per tutti quanti

Sin dal lancio dei Pixel 6 con processore proprietario Tensor, l'attenzione di molti appassionati si è concentrata sulle feature esclusive disponibili solo per questi smartphone. Per nostra fortuna, le cose stanno cambiando molto e ultimamente anche Google ha messo in chiaro le sue intenzioni.

Si parte proprio da alcune delle feature più apprezzate: a fine febbraio, infatti, l'azienda di Mountain View aveva comunicato la sua intenzione di rendere disponibile Gomma Magica per tutti su Google Foto mediante sottoscrizione a Google One.

Non era chiaro quando e come questa funzione avanzata sarebbe arrivata sugli smartphone compatibili con la potente app fotografica di Google, ma finalmente abbiamo avuto modo di provarle sui nostri device.

Gli screenshot che trovate in calce sono presi da un OnePlus 9 Pro dov'è presente la sottoscrizione a Google One con tier da 100GB, dove è possibile utilizzare una pletora di nuove funzionalità dedicate all'imaging, compresa proprio la tanto apprezzata Gomma Magica.

Non è chiaro se vi siano differenze in termini di performance e di affidabilità rispetto alla versione animata dai dispositivi dotati di chip Tensor, ma i risultati ottenuti sono convincenti nonostante alcune difficoltà (per esempio, potrete osservare la mancata ricostruzione di un palo a livello del segnale stradale al centro, ma in effetti non vi erano possibili riferimenti per consentire al dispositivo di individuarne la presenza).