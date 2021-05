Google Foto, quando non ci sarà più lo spazio gratuito illimitato? Tra pochi giorni!

A breve ci sarà una novità molto importante per uno dei principali servizi di Google, ovvero Google Foto. Infatti, presto non sarà più possibile usufruire dello spazio gratuito illimitato che gli utenti hanno potuto sfruttare finora. Per questo motivo, risulta importante analizzare la questione, tra scadenza ormai imminente e alternative.

Ebbene, come ampiamente preannunciato dalla società di Mountain View, a partire dal 1 giugno 2021, ovvero tra pochi giorni, gli utenti non avranno più la possibilità di caricare potenzialmente all'infinito file tramite il proprio account. Più precisamente, tutto ciò che andrà oltre la soglia gratuita di 15GB verrà contato come "aggiuntivo" e richiederà all'utente di pagare una certa somma, ovviamente in base a quanto caricato.

Tuttavia, è bene notare che i contenuti in alta qualità e qualità Express di cui è stato effettuato il backup prima del 1 giugno 2021 "non valgono". In ogni caso, rimandiamo al sito ufficiale di Google per tutti i dettagli in merito alla novità. Ricordiamo che la società di Sundar Pichai mette a disposizione il servizio Google One per chi ne avesse bisogno, che offre il pacchetto da 100GB a 1,99 euro al mese.

Per quel che riguarda invece le alternative, tra i concorrenti più "agguerriti" c'è Amazon. Infatti, quest'ultima sta regalando uno sconto di 8 euro sul suo e-commerce a coloro che utilizzano per la prima volta Amazon Photos. Quest'ultimo offre "Spazio di archiviazione illimitato per le foto per i clienti Prime". Potete trovare ulteriori dettagli sul portale ufficiale.