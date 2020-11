Google Foto: stop allo spazio illimitato gratuito, si pagherà dopo una certa soglia

Sono molti gli utenti che sono soliti "tenere al sicuro" i propri scatti mediante Google Foto, il servizio dell'azienda di Mountain View che si trova spesso "integrato" nei dispositivi Android (tanto che spesso, aprendo l'app preinstallata, viene consigliato di attivare la funzionalità di backup). Tuttavia, c'è un importante cambiamento in atto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e The Verge, la società di Sundar Pichai ha annunciato che a partire dal 1 giugno 2021 non ci sarà più lo spazio illimitato gratuito. Google offre questo comodo servizio ormai da circa cinque anni, quindi non sono pochi gli utenti coinvolti.

Cosa accadrà a partire da quella data? Tutti i file caricati oltre la soglia dei 15GB saranno contati come aggiuntivi. In parole povere, per superare i 15GB di spazio sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Google One. Tuttavia, per evitare troppi problemi agli utenti, Google ha affermato che che le immagini caricate prima del 1 giugno 2021 non verranno contate. In parole povere, gli utenti che hanno superato la soglia non potranno andare oltre sfruttando il piano gratuito, ma nulla verrà cancellato sin da subito.

Gli unici file che potrebbero essere eliminati sono quelli degli utenti non attivi o sopra il limite di storage da oltre due anni, dato che la società di Mountain View farà un po' di "pulizia" da quel punto di vista. Il processo che porterà alla novità sarà graduale, tanto che Google ha affermato che verrà rilasciato un tool che permetterà agli utenti di rilevare i file meno importanti. I possessori di smartphone Pixel potranno continuare a usufruire dello storage illimitato per il periodo pattuito.

Vi ricordiamo che Google One ha un costo di 1,99 euro al mese per 100GB, 2,99 euro al mese per 200GB e 9,99 euro al mese per 2TB. Ci sarà tutto il tempo per "digerire" la novità, ma l'azienda di Mountain View ha voluto avvertire gli utenti in anticipo. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al blog ufficiale di Google (in inglese).