Google Foto, gli utenti segnalano immagini corrotte su Android, iOS e web

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti Google Foto che, scorrendo le immagini più vecchie e di qualche anno fa, si sono imbattuti in scatti che appaiono corrotti e non conformi a quelli originali.

Secondo quanto riportato da 9to5Google, la problematica riguarderebbe solo le foto più vecchie, di svariati anni fa (circa cinque), le quali presenterebbero distorsioni ma anche linee e crepe profonde o linee sfocate. In alcuni casi si presenterebbero anche puntini bianchi, ma non è chiara la motivazione. La cosa certa è che il problema si presenta su Google Foto per Android, iOS e web e persisterebbe anche durante il download dell’immagine.

Non sembrano essere interessate le copie originali delle foto, ma solo quelle modificate che appaiono nell’app di Google Foto. Direttamente sull’articolo originale di 9to5Google sono presenti alcuni esempi che mostrano le immagini corrotte.

Allo stato attuale, il bug non sembrerebbe riguardare una specifica zona geografica e le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo. Occorre anche precisare che la problematica non interessa tutti a macchia d’olio, ma sembra avere un impatto significativo su un numero piuttosto consistente di persone.

Da parte di Google, almeno al momento, non sono giunte informazioni ufficiali in merito e non è chiaro se le segnalazioni siano in fase di analisi o meno.