Google: fotocamera ed IA per rilevare tubercolosi e le malattie della pelle

Ancora novità dal Google I/O. Dopo aver parlato delle novità di Google Foto, che permetteranno di animare le immagini attraverso la creazione di frame generati artificialmente, il colosso dei motori di ricerca ha mostrato due tool che permettono di riconoscere le malattie della pelle e la tubercolosi, utilizzando l'intelligenza artificiale.

Partendo dal tool per le malattie della pelle, Google ha mostrato l'anteprima di uno strumento di assistenza dermatologica basato sull'IA che permetterà agli utenti di capire cosa sta succedendo a pelle, capelli ed unghie. Si tratterà di una web app che dovrebbe vedere la luce entro fine anno e che utilizzerà le stesse tecniche che sono in grado di rilevare il cancro ai polmoni o le malattie oculari diabetiche. Una volta avviato, gli utenti non dovranno fare altro che puntare la fotocamera verso le pelle, i capelli o le unghie da diverse angolazioni per capire qual è la situazione. Google sottolinea che il modello d'intelligenza artificiale su cui si basa può riconoscere 288 condizioni, ma chiaramente per la diagnosi finale è comunque necessario consultare un medico. Per ogni potenziale corrispondenza, verranno mostrate informazioni ed immagini simili dal web.

Parallelamente, Google ha anche mostrato una nuova ricerca basata sull'IA che mira a migliorare lo screening della tubercolosi, una patologia che infetta 10 milioni di persone all'anno e colpisce i paesi a reddito basso-medio.

I ricercatori di Google hanno sviluppato uno strumento che può interpretare le radiografie toraciche senza dover rivolgersi a specialisti. E' chiaro che si tratta di un tool in grado di aiutare soprattutto quelle aree del mondo in cui non sono presenti molti specialisti, e Big G spiega di aver effettuato dei test in diversi paesi per verificarne l'efficacia su diverse tipologie di pazienti. La ricerca completa può essere letta direttamente a questo indirizzo.