Google, che frecciata ad Apple su iPhone 14: 'noi innoviamo, gli altri ci seguono'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nel pomeriggio di ieri Google ha svelato i nuovi Pixel 7 e 7 Pro, nel corso di un ricco evento che abbiamo seguito in diretta. Durante il keynote, non sono mancate le frecciatine (nemmeno tanto velate) ad Apple, che rappresenta il principale concorrente.

Brian Rakovsky, VP of Product Management di Google, ha voluto rivendicare il ruolo della compagnia come leader nell’innovazione degli smartphone. Un ruolo che “accettiamo con ammirazione, soprattutto quando vediamo che altri del settore seguono il nostro esempio :è il caso dell’always on display e ‘At A Glance’ che permette di inserire informazioni direttamente nella schermata di blocco”, ha affermato riferendosi alle nuove funzioni introdotte da iOS 16 e dai nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max.

Nel mirino è finito anche il sistema di rilevamento degli incidenti stradali, oltre che altre funzionalità come i controlli di sicurezza e la condivisione delle emergenze: in particolare il primo è presente in iPhone 14, oltre che negli ultimi modelli di Apple Watch.

La discussione si è ovviamente anche spostata sul rifiuto di Apple di adottare il supporto alla messaggistica RCS: il colosso di Cupertino continua a limitarsi agli SMS ed iMessage. A riguardo, Google ha voluto fare nuovamente pressione sulla Mela spiegando che “RCS è il moderno standard industriale per la messaggistica ed è stato adottato dalla maggior parte dei settori. Vogliamo che ogni produttore di dispositivi lo capisca e adotti RCS per rendere i messaggi di testo migliori per ogni utente di smartphone”.

Le dichiarazioni di Tim Cook sull’arrivo dello standard RCS in iOS, però, non lasciano molto spazio alle interpretazioni.