Google Fuchsia: Huawei sta lavorando al progetto, nonostante il ban di Trump

Nonostante Donald Trump abbia fatto pace con Huawei (forse), non è ancora chiaro quale sarà il sistema operativo che la società cinese adotterà in futuro. Per questo motivo, è interessante notare che, nonostante tutto, Huawei sta continuando a collaborare con Google per il progetto del nuovo sistema operativo Fuchsia.

Infatti, come riportato anche da 9to5Google, un programmatore di Huawei ha pubblicato dei commenti nel "forum" ufficiale di Fuchsia in cui si analizza un layer di Google Fuchsia. Insomma, a quanto pare la società cinese sta continuando a lavorare al progetto e sembra essere interessata al sistema operativo dell'azienda di Mountain View.

Per chi non lo sapesse, Google Fuchsia è un progetto particolarmente interessante. Si tratta infatti di un sistema operativo pensato per far girare le stesse applicazioni sia su ambiente mobile che su quello desktop. Questo significa che, probabilmente attraverso dei file con estensione .far (Fuchsia Package), sarà possibile installare allo stesso modo le applicazioni sia sul computer che sullo smartphone, che condivideranno quindi lo stesso sistema operativo, o perlomeno questo è quello che vuole fare Google. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento su Google Fuchsia, dove potete trovare tutto ciò che sappiamo finora in merito al progetto.