Google, enorme fuga di notizie su Pixel 7 Pro: diversi prototipi in vendita su Facebook

Mentre su Ebay spunta il primo prototipo funzionante di Google Pixel 7, pare che la fuga di notizie sui nuovi smartphone di Big G sia molto più grande del previsto. Nelle scorse ore, infatti, un utente ha pubblicato delle fotografie di un prototipo di Pixel 7 Pro comprato attraverso il marketplace di Facebook.

L'utente Reddit AMC20_ ha spiegato sul social network di aver comprato il device pensando che fosse un Pixel 6 Pro, ma si è trovato di fronte quello che ha tutta l'aria di essere un prototipo di Pixel 7 Pro. In effetti, lo smartphone Google di nuova generazione è molto simile, almeno in termini di design, al predecessore, anche se tra i due ci sono anche alcune differenze piuttosto evidenti, soprattutto nel design della fotocamera.

AMC20 spiega di aver utilizzato Pixel 7 Pro per tre settimane prima che Google riuscisse a bloccarlo, probabilmente dopo averlo identificato a partire da alcuni dati trasmessi dallo smartphone ai server della stessa Big G. A questo punto, però, pare che quella in corso a Mountain View sia una fuga di notizie di grandi dimensioni, poiché essa ha riguardato diversi prototipi di Pixel e Pixel 7 Pro, insieme ad un modello di Google Pixel Watch, "dimenticato" in un ristorante un paio di settimane prima del suo annuncio.

A quanto pare, dunque, sarebbero numerosi i prototipi trafugati dagli uffici di Google: uno, per esempio, è apparso nel listing su Ebay di Pixel 7, dove un riflesso sullo schermo del telefono mostrava che il device utilizzato per scattare le foto del prodotto non era altro che un Pixel 7 Pro. Inoltre, sul marketplace di Facebook sembrano essere in vendita diverse unità sia del modello di base dello smartphone che di quello Pro, anche se non sappiamo come siano arrivati nelle mani degli utenti.