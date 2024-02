Google Gemini arriva anche in Italia ed italiano: disponibile su Play Store

A pochi giorni dall’annuncio del rebrand di Google Bard in Gemini, l’applicazione ufficiale del colosso dei motori di ricerca brucia sul tempo tutti ed arriva sul Play Store di Android nella versione italiana.

Il download, ovviamente gratuito, può essere effettuato direttamente attraverso questo indirizzo, ma almeno da questa prima release sembra sia compatibile colo con i Google Pixel. Tuttavia, su APKMirror è disponibile il file apk che permette ai più curiosi di installarla anche su altri dispositivi, ma il consiglio è comunque di attendere dal momento che l’estensione del supporto ad altri device Android non dovrebbe essere lontana.

L’applicazione è completamente localizzata in italiano: la prima release infatti consentiva di accedere al modello in versione italiana, ma l’UI era in inglese. Gli utenti che scelgono di installarla avranno la possibilità di sfruttare a pieno l’intelligenza artificiale ed il modello di linguaggio targato Google, che offre risposte più complete e naturali, con più dettagli, ma consente anche di accedere a funzionalità extra come la possibilità di generare immagini, riassunti dei testi, pianificare percorsi su Google Maps ed altro.

Google qualche giorno fa ha anche lanciato Gemini Advanced, che permette di accedere (a pagamento) al modello Ultra 1.0.

Ovviamente vi aggiorneremo appena sarà installabile, in via ufficiale tramite il Play Store, su altri dispositivi.