Google Gemini in arrivo anche nell'app Messaggi di Android: aiuterà a scrivere gli SMS

Anche Google è stata protagonista del Mobile World Congress 2024, dove ha annunciato una serie di aggiornamenti per il sistema operativo Android. Il fulcro degli annunci è stato ancora una volta il chatbot Gemini, che sarà integrato direttamente nell’applicazione Messaggi per aiutare gli utenti a scrivere gli SMS.

La novità arriverà sotto forma di aggiornamento dell’app Messaggi già questa settimana, ma solo in lingua inglese ed in “alcuni mercati” e per coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Non sarà richiesto alcun abbonamento a Google One per accedervi, almeno nella prima release.

L’IA è stata al centro di altri annunci arrivati da Google in occasione del MWC: Android Auto sarà in grado di generare riassunti di testi lunghi o thread delle chat per consentire agli utenti di tenere sempre gli occhi sulla strada, e potrà anche suggerire risposte ed azioni in base al contesto.

L’intelligenza artificiale generativa però arriverà anche in altri aggiornamenti delle funzionalità di accessibilità come Lookout e Maps. Lens in Google Maps sarà migliorato per consentire l’identificazione di luoghi ed attività commerciali e fornire informazioni pertinenti. Lookout, che identifica gli oggetti ed i segnali per i non vedenti, sarà in grado di generare automaticamente descrizioni per le immagini attraverso l’IA generativa. Quest’ultima novità è disponibile già da oggi a livello globale ma solo in lingua inglese.

Ricordiamo che Google ha messo in pausa la generazione delle immagini su Gemini.