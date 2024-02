Google Gemini in fase di lancio anche su iPhone: in arrivo nell'app di Google

Mentre ancora non è possibile effettuare il download dell’app di Google Gemini su Android , almeno tramite il Play Store ufficiale, il nuovo assistente personale del colosso dei motori di ricerca si sta per fare largo su iOS di Apple.

Come riportato dai colleghi di Wccftech, infatti, Google sta per sostituire gli ormai vecchi Assistant e Bard anche nell’applicazione di Google disponibile per iPhone. A quanto pare, è previsto a breve il lancio dell’aggiornamento che permetterà anche ai possessori del Melafonino di Apple di godere del nuovo modello di linguaggio targato Google.

Ovviamente, potrebbe volerci un pò prima che il rollout si completi: abbiamo fatto alcuni test sul nostro iPhone 15 Pro Max ed ancora non è possibile accedere a Google Gemini. Non è da escludere che, analogamente a quanto fatto in altre circostanze, Google parta da mercati più piccoli prima di passare a quelli principale.

Google ha annunciato il rebrand di Assistant in Gemini la scorsa settimana, dando il via a quello che ha definito “il prossimo capitolo dell’era” dell’intelligenza artificiale. Insieme a questa novità, il colosso di Mountain View ha anche svelato Gemini Advanced, il nuovo servizio a pagamento che permette di accedere al modello Ultra 1.0, che offre un’IA più all’avanguardia ed aggiornato.