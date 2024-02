Google Gemini, il generatore d'immagini sarà nuovamente disponibile tra poche settimane

Dopo le scuse di Google per gli errori di Gemini, arrivano ulteriori informazioni sul ripristino del sistema che consente agli utenti di generare immagini tramite il chatbot, e che come noto è stato disattivato a seguito delle polemiche della scorsa settimana.

Il CEO della divisione DeepMind del colosso dei motori di ricerca, Demis Hassabis, nel corso del Mobile World Congress di Barcellona dove ha tenuto un discorso programmatico, si è nuovamente scusato per quanto avvenuto con Gemini ed ha riconosciuto che il modello è stato “troppo brusco” con la generazione di alcune immagini.

Hassabis ha però anche affermato che il sistema integrato nel chatbot, che consente di generare fotografie partendo da prompt testuali, è stato corretto dagli ingegneri per fare in modo che offra la precisione storica che si aspettano gli utenti, e per tale motivo sarà disponibile tra poche settimane per tutti.

Ovviamente, il dirigente di Alphabet non ha diffuso alcuna informazione sulla data di (ri)lancio della funzione: probabilmente, prima di procedere con l’attivazione, Google vuole assicurarsi che il sistema sia preciso.

Per coloro che non hanno seguito la vicenda, Gemini ha suscitato un certo scalpore in quanto le immagini generate non tenevano conto dei contesti storici e ciò portava l’IA a ribaltare alcune caratteristiche storiche.