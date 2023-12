Google Gemini si mostra nel primo clamoroso hands-on: un amico IA che gioca con voi

In seguito all'annuncio di Google Gemini, la nuova intelligenza artificiale di BigG che dispone di varie versioni, la società di Mountain View ha pubblicato un primo video hands-on. Quest'ultimo fornisce dettagli concreti in merito a cosa si può fare grazie a quella che è un'offerta più elaborata di un "semplice" language model.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, in un video pubblicato sul canale YouTube di Google nella giornata del 6 dicembre 2023, che al momento in cui scriviamo ha già superato il milione di visualizzazioni, vengono mostrate le potenzialità di questa IA multimodale, che vanno a coinvolgere audio, video, testo, immagini e codice.

Nel contenuto si vede l'utilizzo di Gemini AI in parecchi contesti, a partire dal riconoscimento di quanto avviene in un video. Ad esempio, in una parte del contenuto si nota che l'intelligenza artificiale riesce a riconoscere che i movimenti di una persona stanno cercando di "rievocare" quanto visto nell'iconico film "The Matrix" del 1999.

Questo è un caso specifico, ma sin dal primo secondo si nota che l'IA può, ad esempio, riconoscere e descrivere quanto disegnato su un foglio, indicando tutto in modo testuale e vocale all'utente. In seguito, quando la persona coinvolta nel video mostra una paperella, l'intelligenza artificiale si dice sorpresa, "esclamando" un "what the quack".

Tutto ciò in modo colloquiale, compresi i giochi (come quello di trovare la pallina di carta sotto i bicchieri o di indovinare il Paese semplicemente posizionando il dito su una cartina, tra l'altro gioco suggerito direttamente da Gemini AI). Di mezzo c'è anche la possibilità di farsi ispirare, mediante generazione di immagini IA, in merito a qualcosa da realizzare a partire da un determinato elemento. Di certo questo primo hands-on non è passato inosservato, anche se indubbiamente sarà il futuro a dirci quanto questa soluzione riuscirà effettivamente a innovare in ambito di IA.