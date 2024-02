Google Gemini, pausa alla generazione d'immagini dopo le polemiche delle scorse ore

Google ha annunciato di aver temporaneamente sospeso la capacità di Gemini di generare immagini di persone a seguito delle polemiche emerse nelle scorse ore secondo cui il chatbot genererebbe immagine storiche imprecise.

La questione è diventata virale soprattutto negli Stati Uniti, dove varie testate specializzate hanno evidenziato come Gemini abbia creato diverse immagini dei padri fondatori degli Stati Uniti e dei soldati tedeschi dell’era nazista con evidenti errori storici, al punto che secondo alcuni l’IA starebbe tentando di sovvertire gli stereotipi di genere e razziali.

In un post pubblicato sull’account X Google Communications, il colosso dei motori di ricerca fa sapere che “stiamo già lavorando per risolvere i recenti problemi con la funzione di generazione di immagini di Gemini. Mentre lo facciamo, metteremo in pausa la generazione delle immagini delle persone e presto pubblicheremo nuovamente una versione migliorata”.

Nella serata di ieri intanto Google ha lanciato Gemma, la nuova IA open source che vuole anche essere responsabile.



Reuters ha anche fatto lumi sull'accordo per la vendita dei contenuti da parte di Reddit, dietro cui ci sarebbe Google. Secondo l'agenzia di stampa, il colosso dei motori di ricerca avrebbe messo sul piatto 60 milioni di Dollari all'anno per assicurarsi i contenuti necessari all'addestramento dei propri modelli d'IA.