Google Gemini, la risposta di Google a GPT, è quasi pronto: debutto vicino?

Di Google Gemini abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, dal momento che si tratta della risposta del motore di ricerca a GPT-4 di OpenAi. Oggi arrivano nuove informazioni sullo stato dei lavori.

Secondo un nuovo rapporto di The Information, Google Gemini avrebbe raggiunto un importante traguardo che lo avvicina a grandi passi verso una distribuzione più ampia. Nello specifico, l’affidabilità avrebbe permesso a Google di consentire ad alcuni sviluppatori di accedere a Gemini, che servirà agli sviluppatori a migliorarlo ulteriormente. Proprio questo aspetto è particolarmente importante, in quanto destinato ad aprire le porte alla creazione di nuove applicazioni e l’integrazione di Gemini in più servizi, come già avvenuto per Bard.

Nel rapporto comunque The Information spiega che gli sviluppatori in questione hanno accesso ad una versione piuttosto limitata di Google Gemini, il tutto mentre Google sta addestrando il modello linguistico completo che dovrebbe essere alla pari con GPT-4, ovvero l’ultimo modello lanciato da OpenAI.

Nessuna informazione, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, sulla data di lancio. Nel corso della conferenza tenuta all’I/O, Google ha solo accennato a Gemini affermando che i risultati dei test sono impressionanti. Alla fine però sarà il pubblico a decidere quale sarà il modello migliore.