Google e Gmail down oggi 27 Febbraio 2023: problemi con i servizi

Problemi con Gmail e Google oggi 27 Febbraio 2023 a livello mondiale. Da qualche minuto sono cresciute le segnalazioni di disservizi con il servizio di posta elettronica e con il motore di ricerca.

Come si può vedere direttamente nella pagina Downdetector di Gmail, subito dopo le 14 sono cresciute in maniera importanti le lamentele degli utenti che non riescono ad accedere alla posta elettronica.

Ad essere particolarmente interessato è il mercato statunitense dove, come si legge su Techradar, le segnalazioni hanno superato quota 10mila, ma almeno al momento non sono giunti commenti da parte di Google e come sempre provvederemo ad aggiornare la notizia.

Aggiornamento 15:19 - Le segnalazioni sono in fase di calo: evidentemente il problema è stato risolto a stretto giro di orologio da Google.