Google Go ora è in grado di leggere le pagine web ad alta voce

Interessante nuova funzione lanciata da Google per l'applicazione di ricerca Go, che ora è in grado di leggere le pagine web ad alta voce. Si tratta di uno strumento attraverso cui il motore di ricerca mira a rendere il web più accessibile per gli utenti dei paesi in via di sviluppo.

Il tutto però è possibile grazie all'intelligenza artificiale della compagnia, ma nonostante ciò non richiede una connessione dati eccessivamente potente, e si può anche utilizzare il 2G. Quest'ultima caratteristica è estremamente importante se si tiene conto ai paesi a cui si rivolge, in cui le connessioni in 3G o 4G sono un vero e proprio miraggio.

Google già da qualche anno guarda con estremo interesse a quello che viene etichettato dalle compagnie della Silicon Valley come "il prossimo miliardo di utenti" che si connetteranno ad internet. Come sottolineato dallo stesso gigante di motori di ricerca in un post pubblicato sul blog, l'India è già il secondo paese più grande al mondo a connettersi ad internet, e registra una crescita media di 40 milioni di nuovi utenti all'anno, da qui la scelta di puntare su questo mercato.

La sintesi vocale renderà il web molto più accessibile per i nuovi utenti e potrebbe risultare fondamentale per coloro che non sono in grado di leggere.

Un rapporto pubblicato lo scorso anno dal Wall Street Journal ha posto l'accento sul fatto che gli utenti dei paesi in via di sviluppo spesso evitano di digitare e leggere, e preferiscono la condivisione vocale dei messaggi o le immagini per comunicare. Il riconoscimento vocale può permettere loro di navigare liberamente sul web senza digitare.

Questa nuova feature sarà disponibile in 28 lingue, incluse alcune delle più parlate in India: hindi, bengali, malayalam, marathi e tamil. La funzione evidenzia anche le parole durante la lettura, per permettere agli utenti di inquadrarle meglio.