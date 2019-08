Google Go, la versione lite del motore di ricerca, è disponibile anche in Italia

Google, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, ha annunciato che la versione lite del motore di ricerca, Google Go, è ora disponibile per tutti gli utenti a livello mondiale. L'applicazione, inizialmente lanciata nei mercati emergenti, occupa solo 7 megabyte.

Si tratta di una soluzione ottimale per coloro che dispongono di smartphone con poca memoria, o che semplicemente si trovano in aree con connessioni non ottimali.

Nonostante ciò, però, l'applicazione dispone di quasi tutte le funzionalità incluse nella versione "normale", tra cui Google Lens che è in grado di tradurre le parole contenute in una fotografia.

"Milioni di persone hanno già utilizzato Google Go per trovare informazioni sul web e dare un senso al mondo che li circonda. Ma sappiamo che a volte potrebbero esserci problemi con le connessioni, la memoria del telefono e la traduzione e lettura dei testi" si legge in uno stralcio dell'annuncio di Google, in cui il motore di ricerca sottolinea che la funzione Lens permette anche di ascoltare i contenuti anzichè leggerli direttamente sul web, soprattutto se sono lunghi.

Google Go infatti offre anche una funzione di lettura ad alta voce basata sull'intelligenza artificiale che consente di "ascoltare" qualsiasi pagina web.

L'applicazione è disponibile da oggi anche sul Play Store italiano, e può essere scaricata gratuitamente tramite questo indirizzo.