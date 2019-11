Google, grana dagli USA: l'antitrust punta i fari su Android

Secondo quanto riferito da CNBC, l'antitrust americano avrebbe espanso le attività d'indagine sul colosso dei motori di ricerca Google. I 50 procuratori generali coinvolti nel maxi processo infatti hanno ampliato il campo dell'inchiesta anche alla piattaforma Android ed all'attività di ricerca.

Si tratta di una novità di rilievo, se si conta che l'indagine, guidata dal procuratore generale del Texas, fino ad ora si era concentrata solo sull'attività pubblicitaria del colosso di Mountain View.

Al momento l'ufficialità ancora non è arrivata, ma la popolare agenzia di stampa cita fonti a conoscenza della questione.

Secondo quanto riferito, ad aver attirato l'attenzione delle procure sarebbero alcune segnalazioni degli utenti in merito alla gestione dei dati personali. L'Antitrust, qualora dovesse confermare l'indiscrezione, dovrà fare lumi su eventuali abusi e le modalità messe in campo da Big G, tramite il proprio sistema operativo Android che è il più utilizzato del mercato mobile.

La notizia arriva in un momento non favorevole per le compagnie della Silicon Valley, che sono finite al centro del dibattito politico in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. La deputata Elizabeth Warren si è più volte scagliata contro i colossi tech, proponendo anche uno scorporo in caso di sua elezione alla Casa Bianca.